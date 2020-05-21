с чего всё началось

«Роснефть» подала в суд иск с требованием взыскать с принадлежащего Григорию Березкину РБК 43 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает само издание.

«Роснефть» подала иск против РБК на 43 миллиарда рублей

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