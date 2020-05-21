Экономика
Lenta.ru«Роснефть» подала иск против РБК на 43 миллиарда рублей
«Роснефть» подала в суд иск с требованием взыскать с принадлежащего Григорию Березкину РБК 43 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает само издание.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).Adindex.ruвчера в 11:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета вчера в 08:06
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда 19 мая в 23:07
Наука
Скелет лесного слона возрастом 300 тысяч лет обнаружили в Германии
Немецкие археологи обнаружили останки древнего лесного слона возрастом около 300 тысяч лет.
iReactor 20 мая в 08:03
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
Происшествия
Сын журналиста Хашукджи заявил о прощении убийц отца
Семья саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи прощает его убийц, написал сын убитого Салах Хашукджи на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество
Образ тульского медика в купальнике начали рисовать художники
Образ прославившейся тульской медсестры в просвечивающемся защитном костюме уже распространился на весь интернет.
Центр 71 вчера в 05:54
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Кино
В Fortnite показали новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
REGNUM вчера в 22:40
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru 20 мая в 23:53
Здоровье
В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента
Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
Правда УрФО вчера в 03:47
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
В РФ оценили последствия выхода США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Финляндии.
URA.Ru вчера в 20:27
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ 19 мая в 18:36
Общество
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса
Китай признал допущенные ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:59
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета вчера в 06:30
Политика
Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
В России не допустят к полету пассажиров без масок
Требование находиться в маске сохранится на каждом из трех этапов выхода из коронавирусных ограничений, следует из рекомендаций, и будет справедливым как для пассажиров, так и для экипажа.
Интерфакс вчера в 10:57
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»
Sunmag.me 20 мая в 10:24
Футбол
«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро до 2021 года
РИА Новости 20 мая в 14:34
Общество
Названы богатейшие наследники российских олигархов
Единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских олигархов, который ежегодно составляется журналом Forbes.
Lenta.ru вчера в 04:58
Кино
Sony снимет фильм Marvel с неизвестной героиней
Новый фильм Marvel от японской корпорации Sony с таинственной героиней запущен в разработку.
iReactor вчера в 04:14
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50