Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Роснефть» подала иск против РБК на 43 миллиарда рублей

«Роснефть» подала в суд иск с требованием взыскать с принадлежащего Григорию Березкину РБК 43 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает само издание.
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Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением
, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).
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Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН

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