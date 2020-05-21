Экономика
Lenta.ru«Роснефть» подала иск против РБК на 43 миллиарда рублей
«Роснефть» подала в суд иск с требованием взыскать с принадлежащего Григорию Березкину РБК 43 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает само издание.
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с чего всё началось
«Роснефть» считает, что утверждение РБК «ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК Роснефть» в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации», говорилось в заявлении компании.Forbes10:02
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Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
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Дочерним компаниям системообразующих компаний дадут льготные кредиты
Документ позволяет дочерним организациям системообразующих организаций претендовать на льготный кредиты.
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В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
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Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
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Собянин: Появилась надежда на скорое окончание пандемии
Впервые с начала распространения коронавируса появилась надежда на приближающееся окончание пандемии.
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Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Общество
В России создадут единую базу с данными россиян
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах. Как пишет РБК, закон должен начать действовать с 1 января 2022 года.
BFM.ru 09:19
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Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ 10:04
Игры
Инсайдер: Konami продолжает работу над переосмыслением Silent Hill
CyberSport.ru 09:12
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В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru 19 мая в 17:24
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Армия и оружие
Глава ДНР приказал войскам открывать огонь в ответ на обстрелы ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ войскам народной республики открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ.
ФАН 12:44
Экономика
Экс-министр финансов США Полсон сказал, что угрожает доллару
Полсон сказал, что реально угрожает доллару.
Evo-rus.com 05:26
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Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Общество
Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая
Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая, машину можно будет взять в аренду не менее, чем на пять дней.
Известия 12:26
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Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу
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РБК 12:47
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 02:54
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, какие периоды больше не войдут в пенсионный стаж.
МонаВиста 13:07
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
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Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510
В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510.
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