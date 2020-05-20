Компания «Роснефть» решила защитить свою репутацию в судебном порядке в связи с публикацией на сайте издания РБК материала о прекращении деятельности компании в Венесуэле. «Роснефть» выпустила заявление по этому поводу на своём сайте.

«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле

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