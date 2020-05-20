Общество
News.ru«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле
Компания «Роснефть» решила защитить свою репутацию в судебном порядке в связи с публикацией на сайте издания РБК материала о прекращении деятельности компании в Венесуэле. «Роснефть» выпустила заявление по этому поводу на своём сайте.
Читать в источнике
Оценить294
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:44, Ашберн
Армия и оружие
ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность
Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции.
РБК 09:45
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе
Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает СК РФ.
РИА Новости 09:12
Общество
В Омской области режим самоизоляции продлили до 3 июня
Губернатор Омской области Александр Бурков ранее уже предупреждал, что главный государственный врач по региону Александр Крига говорил о возможном продлении режима самоизоляции до 1 июня.
RuNews24.ru 10:38
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Здоровье
В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая
Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар 10:07
Общество
YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24»
Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:08
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Авто
Компания BMW отзывает в России 365 автомобилей
BMW отзывает 365 единиц своих авто из-за проблем с безопасностью.
Тарантас Ньюс вчера в 10:32
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: «Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение»
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 05:00
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Общество
«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений
После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
Уралинформбюро 06:52
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских норм по газу
Европейский суд в Люксембурге отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», против некоторых положений европейского законодательства о газопроводах из третьих стран, сообщает Reuters.
РБК 10:37
Футбол
«Реал» рассматривает Мане как альтернативу Мбаппе
Изначально приоритетным вариантом для «сливочных» был трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, но сложности с покупкой 21-летнего француза заставили их переключить внимание на Мане.
Чемпионат 08:06
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Спорт
Экс-врач «Спартака» Вартапетов: «В 70–80-е годы коронавирус прошел бы незамеченным»
Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал грядущее возобновление РПЛ, а также оценил опасность коронавируса для людей.
Sport24.ru 09:39
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
В Ухане запретили употребление дичи и охоту на диких животных
Власти китайского Уханя заявплп, что в регионе запрещается охота на диких животных, а также торговля их мясом и употребление его в пищу.
Московский Комсомолец 09:33
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Армия и оружие
В Петербурге в военно-морском параде примут участие около 50 кораблей
В Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 июля, планируется участие 46 кораблей и подлодок всех флотов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.
Российская газета 09:45
Кино
«Оскар»-2021 могут перенести на неопределенный срок
Вручение кинопремии "Оскар" в следующем году могут перенести, сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.
Вести.Ru 09:38
Армия и оружие
Украина обвинила РФ в переброске танков в Донбасс
Рамблер вчера в 08:52
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
Политика
В США первую партию аппаратов ИВЛ для России погрузили на борт С-17
Американские военнослужащие и сотрудники агентства США по международному развитию (USAID) погрузили в среду первую партию из 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), предназначенных для России, на борт военного самолет С-17.
ТАСС 10:22
Общество
Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела
Московский Комсомолец 08:28