с чего всё началось

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

Технологии Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему Создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS. 24

Политика Помпео заявил об угрозе голода в КНДР В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео. 4

Игры Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2 Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.

Политика Песков заявил, что нет четкого понимания сроков возобновления международного авиасообщения Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Здоровье Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.

Происшествия В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 48

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 86

Экономика Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки 15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. 7

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,2K

Общество «Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга. 87