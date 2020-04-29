Общество
РБК«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Общество
Глеб Самойлов экстренно госпитализирован
Газета.Ru 12:17
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Общество
Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.
РБК 12:44
Общество
На майские праздники усилят контроль самоизоляции в Подмосковье
Во время майских праздников на территории Московской области соблюдение режима самоизоляции будут проверять усиленные патрули, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Live24 12:29
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
Общество
Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире
Игромания.ру 08:39
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
РБК 13:04
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
В Севастополе выявлены четыре новых случая коронавируса
В Севастополе стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба местного правительства.
Примечания 06:22
Общество
Бурков объяснил, как будут работать парикмахерские в Омске
В торговом центре работа запрещена, - подчеркнул Бурков. Также глава региона пояснил, при каких условиях смогут работать парикмахерские.
РИА ОмскИнформ 12:45
Общество
Куйвашев: «Продажа алкоголя в майские праздники будет разрешена»
Слышал о том, что сообщения о полном запрете гуляли по мессенджерам свердловчан.
Европейско-Азиатские новости 11:09
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском 09:25
Кино
Триквел фильма «Иллюзия обмана» увидит свет
Скорее всего, в новой части фильма примет участие тот же актёрский состав: Морган Фримен, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Джесси Айзенберг.
Ревизор.ру 11:29
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители Китая рассказали, какая обстановка наблюдается в стране после пандемии.
ToDay News Ufa 00:22
Происшествия
В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Российская газета 12:57
Политика
С 11 мая на Украине могут ослабить карантин — Шмыгаль
Киев, 29 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Некоторые карантинные ограничения на Украине будут ослаблены с 11 мая 2020 года, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 29 апреля на заседании правительства.
REGNUM 09:17