Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

26 февраля пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим» сообщила, что в марте 2020 года российскую нефть в Белоруссию, помимо группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, будут поставлять пять нефтяных компаний. В «Белнефтехиме» пояснили, что поставки будут осуществляться без премии к рыночной цене.
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Четыре нефтекомпании России начали оформлять документы на поставки в Белоруссию

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ПРАЙМ11:31
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Банк России видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.
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