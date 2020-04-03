Энергетика

Эхо МосквыЭхо Москвы«Роснефть» договорилась с белорусскими НПЗ о поставках нефти

Как сообщила сама компания, в соглашении прописана премия в размере 5 долларов за тонну. Поставки нефти в Белоруссию должны были начаться еще накануне, но их отложили.
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Компании РФ и Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

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«Роснефть» будет поставлять в Белоруссию нефть с премией $5 за тонну

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Коммерсантъвчера в 13:10

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НТВвчера в 12:50

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

Rambler News Serviceвчера в 12:37
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