26 февраля пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим» сообщила, что в марте 2020 года российскую нефть в Белоруссию, помимо группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, будут поставлять пять нефтяных компаний. В «Белнефтехиме» пояснили, что поставки будут осуществляться без премии к рыночной цене.

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