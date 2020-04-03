26 февраля пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим» сообщила, что в марте 2020 года российскую нефть в Белоруссию, помимо группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, будут поставлять пять нефтяных компаний. В «Белнефтехиме» пояснили, что поставки будут осуществляться без премии к рыночной цене.

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

Политика В Башкирии продлили режим самоизоляции Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.

Общество В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.

Экономика Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.

Происшествия В Курской области подтвержден случай коронавируса По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.

Происшествия СК возбудил дело против двух генералов МВД Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье В Подмосковье обновили карту с числом заболевших коронавирусной инфекцией в каждом городском округе, всего на сегодняшний день в регионе выявлено 211 случаев заражения, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Транспорт РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.

Политика Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Единоборства Хабиб отреагировал на требование Фергюсона лишить его титула Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление Тони Фергюсона о том, что его нужно лишить титула UFC в легком весе, если 18 апреля он не выйдет на защиту чемпионского пояса.