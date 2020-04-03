Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

26 февраля пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим» сообщила, что в марте 2020 года российскую нефть в Белоруссию, помимо группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, будут поставлять пять нефтяных компаний. В «Белнефтехиме» пояснили, что поставки будут осуществляться без премии к рыночной цене.
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«Роснефть» договорилась с белорусскими НПЗ о поставках нефти

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«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

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