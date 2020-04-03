26 февраля пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим» сообщила, что в марте 2020 года российскую нефть в Белоруссию, помимо группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, будут поставлять пять нефтяных компаний. В «Белнефтехиме» пояснили, что поставки будут осуществляться без премии к рыночной цене.

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

Политика В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.

Происшествия В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Кино Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем Как сообщает портал evo-rus.com, всем известный герой Аквамен, роль которого в очередной серии одноименных фильмов играет известный актер Джейсон Момоа, режиссёры задумали заменить персонажем-геем.

Здоровье Власти ряда регионов РФ начали сбор средств на борьбу с коронавирусом Власти ряда российских регионов открыли благотворительные счета для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом и предложил всем желающим профинансировать закупку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Общество В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.

Политика СМИ узнали о полной оплате Вашингтоном помощи из России Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что при необходимости российская сторона направит в США новые партии медицинской помощи.

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Общество Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.