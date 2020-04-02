Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

26 февраля пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим» сообщила, что в марте 2020 года российскую нефть в Белоруссию, помимо группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, будут поставлять пять нефтяных компаний. В «Белнефтехиме» пояснили, что поставки будут осуществляться без премии к рыночной цене.
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Четыре нефтекомпании России начали оформлять документы на поставки в Белоруссию

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«Роснефть» и НПЗ Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

НТВ02 апреля в 12:50
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Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
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Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в Россию.
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Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
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В Китае почтили память погибших от коронавируса

Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
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В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт.
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Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
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В России за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли девять человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1" призвал осознать, что новый коронавирус останется с человечеством навсегда.
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В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил во время прямой трансляции в своём Instagram, что режим нерабочих дней в нашей области продлится до 12 апреля, а не до 30.
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Российская газета вчера в 09:21
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