с чего всё началось

«Роснефть» сообщила о полном прекращении своей деятельности в Венесуэле. Компания вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти в этой стране.

Транспорт Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 255

Общество Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус «Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова. 108

Наука Устойчивость умеренных лесов к потеплению связали с локальным микроклиматом Локальные изменения микроклимата оказывают бо́льшее влияние на лесные экосистемы, чем глобальные макроклиматические процессы: они могут как сдерживать отклик сообществ и отдельных растительных видов на потепление, так и усугублять его в результате локальных нарушений местообитаний.

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 408

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 708

Общество Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.

Общество В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры, следует из указа губернатора Алексея Островского.

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 87

Экономика Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. 49

Хоккей Телегин подписал новый контракт с ЦСКА Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Культура На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра. 6