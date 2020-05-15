с чего всё началось

«Роснефть» сообщила о полном прекращении своей деятельности в Венесуэле. Компания вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти в этой стране.

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 57

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 413

Шоу-бизнес Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами. 9

Футбол Баллак советует Хаверцу остаться в «Байере» Бывший футболист «Байера» и «Челси» Михаэль Баллак советует юной звезде леверкузенского клуба Каю Хавертцу повременить с переходом в топ-клуб, в частности в «Челси», являющимся одним из претендентов на хавбека.

Общество Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». 733

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 87

Общество Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.

Общество На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone. 105

Политика Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей NYT и FT Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с требованием принять меры по факту публикации недостоверных сведений о смертности от коронавируса в России в изданиях Financial Times и The New York Times.

Общество Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.

Наука Устойчивость умеренных лесов к потеплению связали с локальным микроклиматом Локальные изменения микроклимата оказывают бо́льшее влияние на лесные экосистемы, чем глобальные макроклиматические процессы: они могут как сдерживать отклик сообществ и отдельных растительных видов на потепление, так и усугублять его в результате локальных нарушений местообитаний.

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 257

Общество В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры, следует из указа губернатора Алексея Островского.

Происшествия Вадим Чельдиев включен в список экстремистов Вадим Чельдиев включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга под номером 8993. 5

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K