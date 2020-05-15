Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле
«Роснефть» сообщила о полном прекращении своей деятельности в Венесуэле. Компания вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти в этой стране.
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с чего всё началось
Компания полностью прекратила деятельность в стране и вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти на её территории, говорится 15 мая в сообщении на официальном сайте.Фонтанка.Ру04:50
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Наука
Объяснено движение северного полюса в сторону России
Lenta.ru 11:55
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Происшествия
На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
Здоровье
Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом
Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»
Лаббетт заявил, что знает людей, которые жульничали очень искусно.
Lenta.ru вчера в 23:20
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Происшествия
Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве
Более 100 человек собрались в пятницу возле торгового центра "Фуд Сити" на юго-западе Москвы с требованием к администрации снизить арендную плату.
Вести.Ru 11:01
Футбол
Баллак советует Хаверцу остаться в «Байере»
Бывший футболист «Байера» и «Челси» Михаэль Баллак советует юной звезде леверкузенского клуба Каю Хавертцу повременить с переходом в топ-клуб, в частности в «Челси», являющимся одним из претендентов на хавбека.
Sport24.ru вчера в 03:59
Спорт
Чемпионка мира по кёрлингу Брызгалова завершила карьеру
Чемпионат 13 мая в 13:17
Общество
Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве
Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Авто
В России начались продажи Bentley Continental GT V8
Компания Bentley начала продажи в России «младшей» версии купе Bentley Continental GT с двигателем V8.
Автоновости дня 04:28
Армия и оружие
NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков
Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.
Российская газета 06:20
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
Общество
На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества
На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone.
Коммерсантъ 07:06
Политика
Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей NYT и FT
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с требованием принять меры по факту публикации недостоверных сведений о смертности от коронавируса в России в изданиях Financial Times и The New York Times.
Взгляд.ру 10:06
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Наука
Устойчивость умеренных лесов к потеплению связали с локальным микроклиматом
Локальные изменения микроклимата оказывают бо́льшее влияние на лесные экосистемы, чем глобальные макроклиматические процессы: они могут как сдерживать отклик сообществ и отдельных растительных видов на потепление, так и усугублять его в результате локальных нарушений местообитаний.
N+1 04:29
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Общество
В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса
Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры, следует из указа губернатора Алексея Островского.
РБК 11:25
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози объявили о разводе
Актриса Мэри-Кейт Олсен и бизнесмен, брат экс-президента Франции Оливье Саркози сообщили, что приняли решение развестись.
Московский Комсомолец вчера в 03:28
Происшествия
Вадим Чельдиев включен в список экстремистов
Вадим Чельдиев включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга под номером 8993.
Кавказский узел 10:47
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Финансы
Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%
Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня.
РБК 08:22