с чего всё началось

Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству. В обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 685

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 1,7K

Происшествия Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства «Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении. 97

Общество Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок "Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. 1,2K

Общество Мишустин призвал мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику, о чем поручил доложить в понедельник.

Общество Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия По данным издания «Коммерсантъ», которое ссылается на компании, работающие в сфере кибербезопасности, злоумышленники запускают фейковые сайты госуслуг и ресурсов, на которых будто бы можно пройти проверку на выдачу пособий. 299

Общество Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми. 6,5K

Общество Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19 Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных. 3

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 116

Политика На Украине предложили запретить суррогатное материнство Киев, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Суррогатное материнство не урегулировано украинскими законами и нарушает права детей, написал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей. 6

Общество В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. 5

Футбол «Ювентус» хочет обменять Дибалу на Неймара «Ювентус» намерен приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Туринцы собираются устроить обмен игроками с ПСЖ.

Здоровье В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса. 15 мая в регионе подтверждено шесть новых случая коронавирусной инфекции.

Общество Во Владимирской области подтверждено 88 новых случаев коронавируса Всего по состоянию на 10 часов утра 15 мая во Владимирской области лабораторно подтверждено 1592 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 632

Происшествия Уралец похитил две бутылки водки, угрожая «коктейлем Молотова» Мужчина в маске унес две бутылки водки из магазина «Монетка» в Екатеринбурге, угрожая зажженным «коктейлем Молотова».