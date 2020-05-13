Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле
Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству. В обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.
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с чего всё началось
Компания полностью прекратила деятельность в стране и вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти на её территории, говорится 15 мая в сообщении на официальном сайте.Фонтанка.Ру04:50
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Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Происшествия
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении.
Известия 03:51
Армия и оружие
Иранские военные скрестили американскую гаубицу с советской БМП-1
В издании отметили, что САУ являет собой гибрид советской БМП-1 и американской гаубицы М109.
Военное дело 04:00
Общество
Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок
"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос 13 мая в 07:02
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса 03:39
Происшествия
Украшения на 100 тыс. рублей украли после пожара из квартиры в Москве
После пожара, произошедшего накануне в квартире дома на Фрунзенской набережной в центре Москвы, неизвестные украли золотые украшения на сумму 100 тыс. рублей.
Известия 02:19
Общество
Мишустин призвал мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику, о чем поручил доложить в понедельник.
РИА Новости 04:36
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
По данным издания «Коммерсантъ», которое ссылается на компании, работающие в сфере кибербезопасности, злоумышленники запускают фейковые сайты госуслуг и ресурсов, на которых будто бы можно пройти проверку на выдачу пособий.
RuNews24.ru вчера в 05:03
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском 12 мая в 16:57
Общество
Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19
Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе
Наша версия 02:20
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Политика
На Украине предложили запретить суррогатное материнство
Киев, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Суррогатное материнство не урегулировано украинскими законами и нарушает права детей, написал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:52
Здоровье
Коронавирус вскрыл основные проблемы в системе здравоохранения США
Педиатр из США Маргарет Флауэрс призналась, что пандемия COVID-19 выявила три главные проблемы в системе здравоохранения страны.
Pravda.Ru 04:16
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Дибалу на Неймара
«Ювентус» намерен приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Туринцы собираются устроить обмен игроками с ПСЖ.
Soccer.ru вчера в 15:54
Здоровье
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса. 15 мая в регионе подтверждено шесть новых случая коронавирусной инфекции.
Уральский меридиан 04:19
Общество
Во Владимирской области подтверждено 88 новых случаев коронавируса
Всего по состоянию на 10 часов утра 15 мая во Владимирской области лабораторно подтверждено 1592 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 03:14
Происшествия
Уралец похитил две бутылки водки, угрожая «коктейлем Молотова»
Мужчина в маске унес две бутылки водки из магазина «Монетка» в Екатеринбурге, угрожая зажженным «коктейлем Молотова».
URA.Ru вчера в 23:06
Общество
Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 01:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Транспорт
Почти 10 миллионов машин проехало по Крымскому мосту за два года
За два года работы по Крымскому мосту проехало 9, 5 миллионов машин.
Krym.News 04:19
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06