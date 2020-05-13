с чего всё началось

Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству. В обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.

Общество Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. 1K

Общество Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. 169

Общество Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». 706

Общество Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса «Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС). 12

Происшествия В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 47

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2-2,5 раза. 146

Гаджеты NVIDIA представила новый процессор Ampere Новый графический процессор называется A100, он обладает максимальным приростом производительности среди 8 поколений GPU NVIDIA. 21

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 156

Общество Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия 11 мая российский президент обещал выплаты по десять тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Мошенники нашли способ кражи этих денег. 299

Армия и оружие Генсек ОДКБ оценил роль организации в мире Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась оценил роль ОДКБ в мире.

Происшествия Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. 314

Происшествия Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства. 152

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Общество Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. 38