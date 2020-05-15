с чего всё началось

Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству. В обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона. 56

Футбол Николич назначен главным тренером «Локомотива» вместо Семина Главным тренером "Локомотива" стал сербский специалист Марко Николич, за это решение совет директоров клуба железнодорожников проголосовал единогласно. 3

Общество В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус «На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС. 164

Политика Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты» Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. 339

Общество РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот» РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости». 3

Наука Объяснено движение северного полюса в сторону России По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России. 14

Происшествия Экс-сотрудника владимирского «Ростелекома» осудили за взятки Суд признал экс-начальника виновным и приговорил его к пяти годам проведения в колонии строгого режима.

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 1,3K

Общество Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования. 56

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 738

Экономика В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления курса рубля Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что курс рубля может укрепиться к концу года. 59

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 1,8K

Общество МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы «Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf). 247

Наука Ученые: Древнейший храм возвели по технологии, опередившей свое время Исследователи из Тель-Авивского университета (Израиль) применили новый метод архитектурного анализа и установили, что древнейший храм мира Гебекли-Тепе в современной Турции был построен 11500 лет с удивительной точностью и как единый архитектурный комплекс.

Финансы Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте. 178

Религия В Черногории освободили епископа Сербской православной церкви В Черногории освободили епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и еще восемь священников Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, сообщает Vijesti. 1