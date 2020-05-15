Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле
Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству. В обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Во II квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях, — приводятся в сообщении «Роснефти» слова Сечина.News.ruвчера в 04:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 00:23
Политика
В России перечислили желающие выйти из состава Украины области
Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
Игры
Появились скриншоты ремейка первой Mafia
Live24 вчера в 10:04
Футбол
Николич назначен главным тренером «Локомотива» вместо Семина
Главным тренером "Локомотива" стал сербский специалист Марко Николич, за это решение совет директоров клуба железнодорожников проголосовал единогласно.
МонаВиста вчера в 08:27
Общество
В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус
«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС.
Известия 01:07
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
Общество
Минобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах
REGNUM вчера в 15:29
Общество
РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»
РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Учебный год в России начнется по новым правилам
Из-за пандемии коронавируса в российских школах введут новые правила. Одно из них — запрет на общие перемены и прогулки.
Оka.fm 14 мая в 06:00
Кино
Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон
Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor вчера в 09:50
Политика
США могут частично возобновить финансирование ВОЗ
Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
Наука
Объяснено движение северного полюса в сторону России
По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия
Экс-сотрудника владимирского «Ростелекома» осудили за взятки
Суд признал экс-начальника виновным и приговорил его к пяти годам проведения в колонии строгого режима.
Владимир Онлайн вчера в 13:38
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки
В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Экономика
В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления курса рубля
Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что курс рубля может укрепиться к концу года.
Мой Брянск вчера в 02:46
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Наука
Ученые: Древнейший храм возвели по технологии, опередившей свое время
Исследователи из Тель-Авивского университета (Израиль) применили новый метод архитектурного анализа и установили, что древнейший храм мира Гебекли-Тепе в современной Турции был построен 11500 лет с удивительной точностью и как единый архитектурный комплекс.
Российская газета 14 мая в 08:11
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости вчера в 06:25
Финансы
Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Религия
В Черногории освободили епископа Сербской православной церкви
В Черногории освободили епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и еще восемь священников Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, сообщает Vijesti.
РБК вчера в 21:08
Наука
В Китае назван новый очаг коронавируса в организме человека
Обнаружен новый источник распространения китайского коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14 мая в 11:30
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20