Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле

Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству. В обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.
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с чего всё началось
Во II квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях, — приводятся
 в сообщении «Роснефти» слова Сечина.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
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