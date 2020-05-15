Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаСечин: «Роснефть» прекратила работу в Венесуэле

Главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин проинформировал, что деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена.
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с чего всё началось
Компания полностью прекратила деятельность в стране и вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти на её территории, говорится 15 мая в сообщении на официальном сайте
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Фонтанка.Ру04:50

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«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле

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БИЗНЕС Online03:44

Сечин отчитался об уходе «Роснефти» из Венесуэлы

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«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле

Коммерсантъ04:05

«Роснефть» полностью прекратила работу в Венесуэле

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Сечин заявил о полном прекращении работы «Роснефти» в Венесуэле

Интерфакс03:40

Сечин: деятельность «Роснефти» в Венесуэле полностью прекращена

РЕН ТВ03:12
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Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

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