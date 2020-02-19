Экономика
ГЛАС.RU«Роснефть» получила рекордную прибыль
В 2019 году «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль. Компания заработала 805 млрд. рублей, говорится в материалах «Роснефти». Ранее максимальную прибыль госкомпания получала в 2018 году, тогда ей удалось получить около 650 млрд. рублей.
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Биатлон
Хованцев назвал состав мужской сборной на эстафету на ЧМ по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о сложностях при определении состава мужской сборной России для выступления в эстафете на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака
В день 20-й годовщины со дня смерти Анатолия Собчака президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга.
Наука
В Арктике обнаружены миллионы горячих метановых «точек»
Здоровье
Британским врачам разрешили отказывать в лечении пациентам-гомофобам
Новое правило вступает в силу с апреля. Власти разрешили медикам отказывать пациентам, которые производят "вербальную агрессию".
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Футбол
Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Кино
Кирилл Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Хоккей
«Адмирал» проиграл «Трактору» и лишился шансов на плей-офф
Шестое поражение подряд означает, что «Адмирал» лишился шансов на выход в плей-офф в этом сезоне.
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо
Экономика
S&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило
Покупка акций Сбербанка не нарушит бюджетное правило, уверены аналитики S&P: правительство воспользуется деньгами ФНБ, превышающими 7% ВВП, а дивиденды ЦБ, которые будут отчасти состоять из этих денег и достанутся правительству, формально не нефтегазовые доходы.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Происшествия
Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Экономика
ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей.
Здоровье
Названо число находящихся под наблюдением прибывших из КНР россиян
Под наблюдением врачей в России находятся 14,7 тыс. человек, прибывших из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Происшествия
Причиной убийства калининградской семьи мог стать их бизнес
Музыка
Игорь Крутой предложил кандидата от России на Евровидение
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов.
Армия и оружие
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Наука