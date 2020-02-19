Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Роснефть» получила рекордную прибыль

В 2019 году «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль. Компания заработала 805 млрд. рублей, говорится в материалах «Роснефти». Ранее максимальную прибыль госкомпания получала в 2018 году, тогда ей удалось получить около 650 млрд. рублей.
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«Роснефть» планирует увеличить капзатраты в 2020 году до 1 трлн рублей

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«Роснефть» обновила по итогам 2019 года рекорд чистой прибыли

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Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
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