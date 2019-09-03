Экономика

ВедомостиВедомости«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером

Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, говорил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другую цифру – 5 млн т нефти. Из сообщения «Роснефти» следует, что нефтяная госкомпания солидарна с оценкой белорусской стороны.
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Почему «Транснефть» теряет управляемость, но требует новых полномочий?

Наша версия01:53

«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шредером

РБК20:00

«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером

Ведомости18:04

«Роснефть» призвала руководство «Транснефти» извиниться перед Герхардом Шредером

Эхо Москвы20:47

«Транснефть» отреагировала на инициативу Шрёдера по контролю качества нефти

Rambler News Service31 августа в 09:20

«Транснефть» ответила на предложение Шрёдера об инспекции

News.ru31 августа в 00:41
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:10, Вашингтон
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Шуфутинский начал активно готовиться к 3 сентября

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Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
Ведомости 17:17
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Происшествия

В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину

РИА Новости 14:09
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Экономика

Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику

Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Энергетика

Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Политика

Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Общество

В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами

Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Армия и оружие

Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов

RT на русском 14:53
Футбол

Икарди официально стал игроком «ПСЖ»

Sportbox.RU 17:26
Армия и оружие

Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия 17:45
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции

StarHit.ru 06:15
Политика

В Конгрессе США инициируют новую проверку в отношении Дональда Трампа

Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей намерен провести расследование по поводу платы за молчание женщинам, с которыми у президента США, возможно, были любовные связи.
Эхо Москвы 22:19
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Политика

Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине

Депутат отметил, что ситуация с накоплением угля была неприятной и в прошлом году, а теперь это "просто катастрофа".
Газета.Ru 22:28
Политика

Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая

Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.
ТАСС 20:56
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК 18:00
Футбол

Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

Вести.Ru 11:06
Наука

Магнитная буря обрушилась на Землю

Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Единоборства

До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней

Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.
RT на русском 31 августа в 14:25
Кино

Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о трагедии в Беслане

Журналист Юрий Дудь опубликовал на своем канале на YouTube трехчасовой фильм к 15-летию трагедии в Беслане.
Molnet.ru 04:06
Политика

Нового министра образования Украины уличили в неграмотности

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.
Известия 01:23
Музыка

Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни

Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru 17:02
Происшествия

В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене

Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
ИА Новороссия 15:17
Экономика

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском 21:30
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
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Транспортный налог предложили отменить

В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
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Робот-змея поможет справиться с последствиями инсульта

Naked Science 31 августа в 20:02
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