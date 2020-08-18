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РБК
РБК

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из них в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Роснефть» тянет газ на свои заправки

Компания считает долгое и затратное подключение к ГТС главным препятствием для развития ее газомоторного бизнеса, состоящего сейчас из 13 заправок, и просит дополнительных льгот для расширения использования компримированного газа.
Коммерсантъ18:09
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Компания

«Роснефть» попросила приоритетный доступ газовых заправок к трубе «Газпрома»

Компания08:30
Фонтанка.Ру

«Роснефть» пожаловалась правительству на отсутствие приоритетного доступа ее газозаправок к системе «Газпрома»

Фонтанка.Ру06:58
РБК

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

РБК03:41
The Moscow Post

Сечин «накатал» на «Газпром»

The Moscow Post04:30
Коммерсантъ

«Роснефть» тянет газ на свои заправки

Коммерсантъ18:09

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Факты08:12

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

18 августа Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) завил, что готов координировать создание Национального стачечного комитета (стачкома), объединяющего стачечные комитеты предприятий.
Интерфакс05:26
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«Спартак» предложил назвать проектируемые улицы у арены в честь легенд

Московский "Спартак" предложил назвать все проектируемые улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона "красно-белых" в Тушино, именами знаменитых в прошлом футболистов столичного клуба.
РИА Новости07:53

Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о «продаже» детей

Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
РИА Новости06:24
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Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57
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Пушков заявил, что Лукашенко стоит усилить информационную поддержку

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит усилить информационную поддержку.
Народные новостивчера в 02:14
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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