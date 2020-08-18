«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

The Moscow Post 2

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из них в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».