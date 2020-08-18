«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»
Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из них в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
«Роснефть» тянет газ на свои заправки
Компания считает долгое и затратное подключение к ГТС главным препятствием для развития ее газомоторного бизнеса, состоящего сейчас из 13 заправок, и просит дополнительных льгот для расширения использования компримированного газа.
Коммерсантъ18:09
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