«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»
Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из них в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
«Роснефть» тянет газ на свои заправки
Речь идет об отсутствии в законодательстве приоритетного доступа газозаправочных станций к подключению к ГТС «Газпрома», единого прозрачного порядка рассмотрения заявок на подключение, «исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении доступа» к ГТС.
Коммерсантъ18:09
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