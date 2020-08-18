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РБК
РБК

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из них в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Роснефть» тянет газ на свои заправки

Речь идет об отсутствии в законодательстве приоритетного доступа газозаправочных станций к подключению к ГТС «Газпрома», единого прозрачного порядка рассмотрения заявок на подключение, «исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении доступа» к ГТС.
Коммерсантъ18:09
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Коммерсантъ

«Роснефть» тянет газ на свои заправки

Коммерсантъ18:09
The Moscow Post

Сечин «накатал» на «Газпром»

The Moscow Post04:30
РБК

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

РБК03:41
Фонтанка.Ру

«Роснефть» пожаловалась правительству на отсутствие приоритетного доступа ее газозаправок к системе «Газпрома»

Фонтанка.Ру06:58

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57
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Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Координационный совет оппозиции Белоруссии во вторник проведет первое заседание и затем даст пресс-конференцию, сообщила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской.
Интерфакс05:26
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством

Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.
Газета.Ru05:24
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