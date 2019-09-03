Политика

РБКРБК«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
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«[Мы] считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями <…> в его адрес», — заявили
 в «Роснефти».
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«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

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