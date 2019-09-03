с чего всё началось

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Политика Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Политика Мутко жёстко отчитал иркутского бизнес-омбудсмена за бездействие На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.

Гаджеты IPhone 11 с процессором Apple A13 протестировали в Geekbench В преддверии выпуска новой линейки iPhone 2019, в бенчмарке Geekbench обнаружились результаты тестирования одной из грядущих новинок, а именно преемника iPhone XR.

Политика Верховная рада намерена расширить полномочия Зеленского Верховная рада Украины во вторник, 3 сентября, направила в Конституционный Суд законопроект, который предусматривает внесение изменений в Конституцию в вопросе президентских полномочий, сообщает ЛБ.

Общество Познер назвал советского человека уродом Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что советский период отрицательно повлиял на население страны, породив своеобразного «урода» — так называемого советского человека.

Происшествия В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество Названы самые опасные города России Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Происшествия Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.

Происшествия В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.

Кино Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.

Политика Зеленский: у депутатов Рады сохранится политический иммунитет «У депутатов сохраняется иммунитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления», — цитирует президента Украины RT.

Футбол Неймар и «Барселона» подали встречные иски Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.

Политика Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента.

Политика Против экс-спикера Рады Парубия завели новое уголовное дело Государственное бюро расследований Украины открыло новое уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права.

Музыка Вячеслав Бутусов собирает «Орден Славы» на деньги поклонников Вячеслав Бутусов готовится выпустить дебютный альбом своей новой группы. Проект получил название "Орден Славы".

Наука В Китае создан гель, который лечит и восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Происшествия Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.

Происшествия В США подросток расстрелял свою семью В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.