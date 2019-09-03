Политика
РБК«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
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с чего всё началось
«[Мы] считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями <…> в его адрес», — заявили в «Роснефти».Daily Storm02:28
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«Роснефть» призвала руководство «Транснефти» извиниться перед Герхардом Шредером
Эхо Москвывчера в 20:47
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Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
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Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского бизнес-омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Гаджеты
IPhone 11 с процессором Apple A13 протестировали в Geekbench
В преддверии выпуска новой линейки iPhone 2019, в бенчмарке Geekbench обнаружились результаты тестирования одной из грядущих новинок, а именно преемника iPhone XR.
MobiDevices 07:27
Политика
Верховная рада намерена расширить полномочия Зеленского
Верховная рада Украины во вторник, 3 сентября, направила в Конституционный Суд законопроект, который предусматривает внесение изменений в Конституцию в вопросе президентских полномочий, сообщает ЛБ.
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Общество
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Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что советский период отрицательно повлиял на население страны, породив своеобразного «урода» — так называемого советского человека.
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В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси
На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
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Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.
Российская газета 05:56
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
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Происшествия
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Российская газета 06:44
Кино
Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
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Политика
Зеленский: у депутатов Рады сохранится политический иммунитет
«У депутатов сохраняется иммунитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления», — цитирует президента Украины RT.
Телеканал 360° 08:45
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Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.
Pravda.Ru 08:56
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Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады
Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
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Против экс-спикера Рады Парубия завели новое уголовное дело
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РБК 03:39
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Сборная России тренируется в полном составе
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В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
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Новый пикап Isuzu D-Max тестируют на дорогах Швеции
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