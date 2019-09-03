с чего всё началось

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.

Политика Зеленский пообещал сохранить иммунитет депутатам Рады Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады не понесут ответственность за политические решения и голосования в случае снятия неприкосновенности.

Финансы От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Происшествия Прокуратура запросила более 3 лет для фигуранта «дела 27 июля» Беглеца Гособвинитель запросила три года и два месяца лет колонии индивидуальному предпринимателю Даниле Беглецу — участнику несогласованной акции протеста 27 июля, которому вменяется применение неопасного для жизни насилия к представителю власти.

Политика Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат На омбудсмена жаловались местные бизнесмены. По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Политика Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет размещать ракеты Президент Белоруссии считает, что появление таких ракет в Европе вызовет рост напряженности на континенте и даст старт новому витку в гонке вооружений, которая, по мнению Лукашенко, уже началась и стремительно идет.

Происшествия СК просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест Следственный комитет ходатайствует в суде о переводе под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, которые являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Происшествия Азара и Соболь отпустили из полиции после составления протоколов По информации "Апологии протеста", Азару и Соболь вменяется повторное нарушение правил организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Происшествия Полиция начала проверку после жестокого убийства девушки в Сочи В Сочи правоохранительные органы приступили к проверке после изнасилования и убийства 24-летней девушки.

Общество Траурный митинг памяти жертв Беслана пройдет в Барнауле Траурный митинг памяти жертв Беслана пройдет в Барнауле. В этот день 15 лет назад начался штурм школы, которую захватили террористы.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.

Футбол Медведев подвел итоги трансферного окна для «Зенита» По словам Медведева, в «Зените» удовлетворены итогами трансферной кампании в летнее окно.

Экономика Иностранцам разрешат покупать землю на Украине Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.

Технологии Veon будет покупать активы и технологии вне телекома Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома», владеет брендом «Билайн») обновил стратегию и планирует в ближайшие годы сосредоточиться на покупке активов и разработке технологий вне телекоммуникационной отрасли, говорится на сайте компании.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Происшествия В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.

Политика Песков: Дата саммита «нормандской четверки» не определена Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20% Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.

Происшествия В Финском заливе буксируют тонущую яхту В Кронштадтском районе Петербурга спасатели приступили к буксировке катера, который получил пробоину в Финском заливе.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Хоккей EA Sports опубликовала список лучших хоккеистов NHL 20 EA Sports опубликовала свою версию рейтинга 50 лучших хоккеистов NHL 20.

Общество Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан» Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Армия и оружие JP: Турция отдаст территории в Сирии в обмен на российские самолеты Вероятнее всего, полагают израильские журналисты, одним из ключевых игроков в этом процессе является Москва, поэтому в будущем Анкаре, вероятнее всего, придется купить у России самолеты, чтобы добиться своих целей в Сирии.