Политика

ТАССТАСС«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении "Роснефти".
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«[Мы] считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями <…> в его адрес», — заявили
 в «Роснефти».
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Интернет

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Политика

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Президент Ирана исключил возможность двусторонних переговоров с США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
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Футбол

Бабаев ответил на вопрос о срыве трансфера Комличенко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу сорвавшегося трансфера российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
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Армия и оружие

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Джонсон выступил против переноса срока Brexit

Глава правительства Великобритании заявил, что не хочет организовывать внеочередные выборы в парламент Британский премьер Борис Джонсон выступил против очередного переноса срока выхода страны из Европейского союза.
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На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
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Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября

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