Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
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«Транснефть» сообщила о разработке графика поставок нефти Минску

Известия10:16

«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

РИА Новости10:10

В «Транснефти» сообщили, что график поставок нефти в Белоруссию еще не согласован

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Reuters: Россия готова с апреля восстановить поставки нефти в Белоруссию со скидкой

Коммерсантъ09:55

Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

Вести.Ru10:20

Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Lenta.ru08:22

«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

РБК11:03
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Российская газета 09:30
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Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву

Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Вокруг ТВ вчера в 20:44
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Политика

На Украине из-за коронавируса оставят работать один аэропорт

Власти Украины с 24 марта оставят работать только один аэропорт в стране — международный аэропорт Борисполь.
Lenta.ru 12:14
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли. Об этом сообщает интернет-издание "Российская газета".
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Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе

Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
РЕН ТВ 11:52
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Культура

Юный череповчанин стал участником шоу «Голос. Дети»

К Матвею повернулись Валерий Меладзе и Полина Гагарина, ее юный исполнитель и выбрал в качестве наставника, напомнив о том, что именно он когда-то на ее выступлении в Череповце кричал: «Полина, ты лучшая!».
Онлайн Вологда 01:01
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Общество

Российская теннисистка назвала получеловеком блогера-колясочника

Lenta.ru 11:40
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета 08:44
Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

Вести.Ru 10:53
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Город+ 10:02
Происшествия

Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Вести.Ru 10:15
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
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Сериал «Колл-центр» стартует на ТНТ

Комсомольская правда вчера в 23:30
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.
Вести.Ru 06:41
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Политика

National Interest: украинские Т-80 превосходят российские

Американское издание National Interest рассказало, в чем украинские танки Т-80 превосходят российские аналоги.
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Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
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