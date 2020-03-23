Энергетика
РБК«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию
Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил РБК порядок скидки.
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