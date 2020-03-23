Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Коммерсантъ14:17

«Зарубежнефть» пока не заключила контракт на поставку нефти в Белоруссию

ТАСС13:49

«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

РИА Новости10:10

Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

Вести.Ru10:20

«Транснефть» сообщила о разработке графика поставок нефти Минску

Известия10:16

«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

РБК11:03

«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией $5 за тонну

News.ru10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:26, Ашберн

Комментарии

Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
REGNUM вчера в 19:30
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев пожаловался, что стал «временно безработным»

Российский певец Сергей Лазарев сообщил о том, что из-за вспышки коронавирусной инфекции стал «временно безработным».
Наша версия 13:52
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Политика

На Украине перенесли сроки весеннего призыва

На Украине были перенесены сроки весеннего призыва, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского в понедельник, 23 марта.
Известия 13:28
Футбол

Marca опубликовала сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке

Испанское издание Marca опубликовало сборную худших трансферов "Реала" в XXI веке с учетом ожидания и цены.
Soccer.ru 02:42
Спорт

Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:22
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Общество

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Общество

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 16:54
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Волга-Каспий 09:59
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Футбол

Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона

Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:28
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Авто

Названы цены на новый Skoda Rapid

Интермонитор.ру 16:48
Футбол

Сегодня День Рождения отмечает экс-тренер тульского «Арсенала»

Спорт71 10:09
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс 15:04
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
РБК 13:45
Футбол

Британское издание: «Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота»

Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
Евро-футбол.ру вчера в 10:38
Политика

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

Газета.Ru 02:27
Политика

В Пентагоне заявили о влиянии коронавируса на боеготовность сил США

Взгляд.ру 13:28
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Газета.Ru 15:54
Политика

На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
РИА Новости 17:12
Экономика

Эксперты: банковская система России сейчас больше готова к шокам, чем в 2008 году

В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.
ТАСС 17:03
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное