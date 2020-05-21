Экономика
BFM.ru«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей. Так в компании оценили ущерб репутации от заголовка в одной из статей на сайте агентства. Как сообщили в РБК, они получили исковое заявление «Роснефти» на «рекордную для медиарынка сумму».
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с чего всё началось
«Роснефть» считает, что утверждение РБК «ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК Роснефть» в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации», говорилось в заявлении компании.Forbes10:02
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Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
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Ведомости вчера в 08:21
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Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
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«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
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Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
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Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в лесу у озера Смолино уже полгода простаивают более 50 новых автомобилей марки Toyota Camry, принадлежащих региональному правительству.
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Apple и Google начали отслеживать контакты пациентов с коронавирусом
Осуществляется это с помощью Bluetooth. Компании Apple и Google не разрабатывали приложения, а лишь сконструировали саму технологию.
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Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
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В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) в Луганской области Украины, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
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