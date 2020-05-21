с чего всё началось

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».

Политика Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года. 184

Политика Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать. 1,1K

Политика Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля. 1,2K

Общество Дата второго этапа снятия ограничений озвучена в Воронежской области Напомним, со среды, 20 мая в Воронежской области стартовал первый этап снятия ограничений, введенных в регионе в конце марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 51

Футбол Министр спорта Матыцин поддержал решение РФС о возобновлении РПЛ Министр спорта России Олег Матыцин выступил с заявлением по поводу возобновления сезона-2019/20 РПЛ.

Экономика На бирже Binance DEX курс биткоина поднимался до $99 999 Цена биткоина в паре к стейблкоину USDS на децентрализованной бирже Binance DEX вчера, 20 мая, на мгновение поднималась до $89 899.

Армия и оружие Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 592

Общество В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,9K

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 3

Происшествия СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк". 16

Армия и оружие Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны. 49

Общество Суд США разрешил забрать артефакт с затонувшего «Титаника» Федеральный суд в Вирджинии выдал разрешение на экспедицию, в ходе которой исследователи разрежут обломки корабля «Титаник» и извлекут беспроводной телеграф Маркони, известного под названием «голос "Титаника"», пишет газета The Washington Post. 30

Общество В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция». 3,1K

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. 502

Происшествия Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела. 130

Политика Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках ко Дню вышиванки лидерам мировых держав, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".