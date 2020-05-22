«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей. Так в компании оценили ущерб репутации от заголовка в одной из статей на сайте агентства. Как сообщили в РБК, они получили исковое заявление «Роснефти» на «рекордную для медиарынка сумму».

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Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 704

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