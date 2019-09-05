Энергетика
РИА Новости«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии готовы сотрудничать
ФедералПрессвчера в 23:23
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
РИА Новости 03 сентября в 05:59
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия вчера в 00:43
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество
На Урале уволили хирурга, рассказавшего о низких зарплатах
Ранее Станислав Редькин рассказывал журналистам о низкой зарплате врачей в сравнении с больницами области и повышенной нагрузке.
Московский Комсомолец вчера в 08:52
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Единоборства
Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов получит за бой с Порье
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получит за бой с американцем Дастином Порье более 6 миллионов долларов.
Невские Новости 01:37
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Политика
Путин на встрече с Абэ рассказал о развитии отношений с Японией
29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах.
Известия 00:45
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 пользователей соцсети Facebook. Об этом 5 сентября сообщил портал TechCrunch.
REGNUM 01:03
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Армия и оружие
Афганские военные убили 45 талибов и «теневого губернатора»
В минобороны Афганистана заявили о ликвидации 45 боевиков запрещенного в России «Талибана», включая «теневого губернатора» провинции Баглан по имени Мула Обайдулла.
Московский Комсомолец 01:43
Здоровье
Кубанские врачи провели сто операций по извлечению тромба из артерий мозга
Чем раньше удастся открыть сосуд, тем больше ткани мозга будет спасено, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранение Краснодарского края.
Кубань 24 00:31
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10+ 5G протестировали на скорость и автономность
Эксперт MacWorld испытал корейский флагман Samsung Galaxy Note 10+ 5G в сети Verizon в Провиденсе.
Anonsens вчера в 23:54
Хоккей
В Ярославле стартовал хоккейный сезон
Ярославцы не печалятся от того, что лето прошло. Ведь это значит, что в городе начался хоккейный сезон.
Городской телеканал вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Теннис
Надаль вышел в полуфинал US Open
Испанец Рафаэль Надаль переиграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала US Open.
Спорт-Экспресс 00:39
Экономика
Дерипаска выступил на форуме впервые после санкций
США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 г.: они были включены в список Specially Designated Nationals.
Ведомости 01:23
Культура
Дима Билан объяснил свое нежелание возвращаться в «Голос»
iReactor вчера в 23:42
Гаджеты
G.Skill выпускает наборы памяти DDR4-4300 CL19 и DDR4-4000 CL16
Megaobzor.com вчера в 11:09
Политика
Путин показал Моди перспективные проекты судоверфи «Звезда»
На судостроительном комплексе "Звезда" главам государств показали перспективные проекты, над которыми как раз сейчас работают сотрудники верфи.
РЕН ТВ вчера в 02:41
Происшествия
Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы
В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru вчера в 10:58
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Гаджеты
Google Pixel 4 выйдет в четырех вариантах
Разработчики компании Google выпустят смартфон Pixel 4 в октябре текущего года. По данным инсайдеров, устройство выйдет в четырех вариантах.
OAnews вчера в 11:14
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53