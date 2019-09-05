Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах

"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
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