Энергетика
РИА Новости«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
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«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии готовы сотрудничать
ФедералПрессвчера в 23:23
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Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
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В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 08:56
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Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
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Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
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Политика
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RT на русском 00:13
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Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы
В приемную ФСБ России в центре столицы принесли корпус гранаты, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 02:05
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
«Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», – передает ТАСС слова Роухани.
Взгляд.ру вчера в 14:51
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В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Экономика
Две российские компании вошли в число богатейших в Европе
В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).
Lenta.ru 02:26
Общество
Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка
В Италии соцслужбы конфисковали у россиянки 5-летнего ребенка.
Газета.Ru 01:12
Футбол
Диего Форлан: «Атлетико» сократил отрыв от «Барселоны» и «Реала»
Отрыв вечных фаворитов немного сократился. Те игроки, которые творили историю для «Реала» и «Барселоны», стареют.
Матч ТВ 02:18
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Авто
В Москве рынок автомобилей с пробегом упал сильнее всего
Автоновости дня вчера в 03:52
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости вчера в 01:46
Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
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Футбол
ФИФА намерена открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, сообщил о цели открытия футбольной школы в городе.
Газета.Ru вчера в 22:43
Экономика
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс вчера в 21:20
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Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока
Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.
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Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей
Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Пересильд.
Экспресс газета вчера в 23:30
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
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РИА Новости вчера в 05:26
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Газета.Ru вчера в 12:51
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
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Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53