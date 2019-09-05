Энергетика
РИА Новости«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
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«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии готовы сотрудничать
ФедералПрессвчера в 23:23
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В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
РИА Новости 01:54
Экономика
Идея Минпромторга ввести штрафы на продукты грозит повышением цен
В начале августа Минпромторг опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят оборотный штраф до 3%, но не менее 2 млн рублей для производителей и продавцов товаров, которые не соответствуют техрегламентам Таможенного союза.
Newsrussia.media 03:07
Политика
Абэ рассчитывает обсудить с Путиным заключение мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает в ходе встречи во Владивостоке обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора между двумя странами.
Rambler News Service 00:05
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Известия вчера в 15:21
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Составлен рейтинг самых безопасных стран
Финляндия возглавила список самой безопасной для туристов страны в мире. Исследование провел Всемирный экономический форум.
Накануне.Ru вчера в 19:58
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.
MobiDevices 03 сентября в 14:24
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Происшествия
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы
Как рассказал собеседник агентства, вечером 4 сентября в приемную ФСБ на ул. Кузнецкий Мост пришла 34-летняя жительница Подмосковья, у которой при себе была граната.
Агентство Москва 02:05
Здоровье
Доктор назвала признак скорого инфаркта
Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте.
Газета.Ru 01:58
Происшествия
30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Технологии
Минсвязи анонсировало появление еще десятка суперсервисов
До конца 2019 года на портале госуслуг появится еще около десятка новых суперсервисов.
Российская газета 01:44
Экономика
Власти Забайкалья предложили распространить режим ТОР на весь край
Правительство Забайкальского края предложило федеральным властям распространить режим территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" на территорию всего региона.
ТАСС 03:04
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:34
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
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ФедералПресс вчера в 06:13
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Технологии
Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС
Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Волейбол
Российские волейболистки проиграли Италии в четвертьфинале ЧЕ
LiveSport.ru вчера в 15:42