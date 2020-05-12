Энергетика
Rambler News Service«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти
Глава «Роснефти» подчеркнул, что компания не просит каких-то особых льгот, но приведение в соответствие тарифов в связи с падением цены было бы для «Роснефти» значительным. По его словам, в настоящее время расходы на транспорт нефти составляют 32% от конечной стоимости сырья.
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Авто
BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня вчера в 04:44
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Армия и оружие
Украина закупит у США три крупные партии вооружения
Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Известия вчера в 18:36
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Общество
Кабмин утвердил разовые выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми
Сумма, выделяемая на каждого ребёнка возрастом от 3 до 16 лет, составит 10 тысяч рублей. Указ опубликован на сайте Кабмина.
ANNA-News вчера в 05:57
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
Происшествия
Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов
Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Экономика
Малый бизнес начнет принимать карты «Мир» с 1 сентября
Торговые предприятия с оборотом от 30 млн рублей в год начнут принимать к оплате карты «Мир» уже с 1 сентября 2020 года.
Известия 17:37
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Наука
Преодолевать препятствия муравьям помогает коллективная сплоченность
Во время нового исследования ученые обнаружили потенциальные преимущества способности коллективного понимания у муравьев, а также их групповой активности.
Rusargument 15:24
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня вчера в 10:40
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Космос
NASA: взрывы в спиральной галактике NGC 3583 поймал телескоп Хаббл
Хаббл видит галактику, ярко горящую В глубине ночного неба лежит спиральная галактика с перемычками под названием NGC 3583, полученная с помощью космического телескопа Хаббла НАСА / ЕКА.
Курьер. Среда. Бердск 10 мая в 09:24
Происшествия
Под Киевом девушки пожарили сосиски на Вечном огне
Взгляд.ру 08:38
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ вчера в 13:21
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Здоровье
Александр Нестерук: Произошёл завоз коронавируса в сельскую местность
Произошёл завоз коронавирусной инфекции COVID-19 в сельскую местность Псковской области.
Псковское агентство информации 11:17
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru 09:24