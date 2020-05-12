Энергетика
Rambler News Service«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти
Глава «Роснефти» подчеркнул, что компания не просит каких-то особых льгот, но приведение в соответствие тарифов в связи с падением цены было бы для «Роснефти» значительным. По его словам, в настоящее время расходы на транспорт нефти составляют 32% от конечной стоимости сырья.
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
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Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье
По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
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Общество
У девятиклассников отменили экзамены
Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
Известия Мордовии 07:22
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
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Беременная Софи Тернер замечена на прогулке с Джо Джонасом
Звезда «Игры престолов» и «Людей X» Софи Тернер попала в поле зрения папарацци во время прогулки с мужем недалеко от своего дома в Калифорнии.
Super.ru 09:14
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
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Поклонники перестали узнавать похудевшего Ивана Урганта
RuNews24.ru 02:20
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ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.
Реальное время вчера в 03:36
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Космос
NASA: взрывы в спиральной галактике NGC 3583 поймал телескоп Хаббл
Хаббл видит галактику, ярко горящую В глубине ночного неба лежит спиральная галактика с перемычками под названием NGC 3583, полученная с помощью космического телескопа Хаббла НАСА / ЕКА.
Курьер. Среда. Бердск 10 мая в 09:24
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Политика
В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО
Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году.
Газета.Ru 14:35
Космос
СМИ сообщили об угрозе падения на Нью-Йорк ступени китайской ракеты
Неконтролируемое схождение с орбиты основной ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» могло привести к падению ее обломков на Нью-Йорк.
Профиль 15:31
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия
Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Футбол
«Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС
Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве.
REGNUM 05:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова проговорилась о воссоединении с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги никогда не называли причин расставания.
Комсомольская правда 08:40
Футбол
Серия А будет возобновлена 13 июня
На собрании ассамблеи Серии А было принято решение о возобновлении сезона 13 июня.
Sports.ru 11:22
Шоу-бизнес
Горбань примерила весенний образ, который подойдет каждой
Что вполне объяснимо, ведь Мария Горбань постит в свой микроблог снимки, которые сложно пройти стороной.
Wday.ru 15:21
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Общество
Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов
В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства.
РБК 11:20
Общество
В Калининградской области ввели обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим вводится в Калининградской области с 12 мая, нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
ТАСС 11 мая в 13:05
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Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
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