Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти

Глава «Роснефти» подчеркнул, что компания не просит каких-то особых льгот, но приведение в соответствие тарифов в связи с падением цены было бы для «Роснефти» значительным. По его словам, в настоящее время расходы на транспорт нефти составляют 32% от конечной стоимости сырья.
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ПРАЙМ14:17
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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