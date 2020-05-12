Энергетика
Rambler News Service«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти
Глава «Роснефти» подчеркнул, что компания не просит каких-то особых льгот, но приведение в соответствие тарифов в связи с падением цены было бы для «Роснефти» значительным. По его словам, в настоящее время расходы на транспорт нефти составляют 32% от конечной стоимости сырья.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 13:33, Ашберн
Комментарии
Общество
Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, лежит в больнице с двусторонней пневмонией.
ТАСС 13:28
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки против коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.
Газета.Ru 12:13
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Наука
У китайских летучих мышей нашли близкий к SARS-CoV-2 коронавирус
Проанализировав образцы легких, печени и фекалий более 200 летучих мышей из провинции Юннань, ученые нашли в них следы вируса RmYN02, близкого родственника коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 09:57
Футбол
«Барселона» установила минимальную цену за Дембеле
По информации Marca, "Барселона" установила минимальную сумму, за которую готова расстаться с нападающим Усманом Дембеле.
Soccer.ru 05:48
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Минобрнауки допустило проведение ЕГЭ дистанционно
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране дистанционный формат проведения Единого государственного экзамена является уместным.
Народные новости 11:33
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Общество
В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Единоборства
Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом
Vprognoze.ru 08:00
Общество
Власти Калининградской области ужесточили масочный режим
В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости 12:40
Происшествия
Под Кандалакшей собака принесла прохожему человеческую голову
Человеческую голову собака вынесла из леса и принесла мужчине, который в свою очередь вызвал правоохранительные органы.
Nord-News 09:15
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Здоровье
В больницах России зафиксировали 400 очагов коронавируса
В больницах России возникло порядка 400 очагов коронавирусного заболевания COVID-19.
МонаВиста 11:40
Шоу-бизнес
Екатерина Климова считает, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться
Актриса Екатерина Климова откровенно рассказала о себе в программе «Судьба человека». В ее жизни были встречи, расставания и потери.
Городовой 07:48
Футбол
Месси решился на кардинальную смену имиджа
RT на русском вчера в 14:16
Здоровье
В Крыму 30 человек заразились коронавирусом
В Крыму за сутки 30 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.
SM News 03:09
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 11:23
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26