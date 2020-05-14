Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти

Глава «Роснефти» подчеркнул, что компания не просит каких-то особых льгот, но приведение в соответствие тарифов в связи с падением цены было бы для «Роснефти» значительным. По его словам, в настоящее время расходы на транспорт нефти составляют 32% от конечной стоимости сырья.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент РФ рассмотрит вопрос приведения транспортных тарифов к ценам на рынке

Моя Москва.онлайн06:07

«Роснефть» прокачивает право на скидку

Коммерсантъ12 мая в 14:09

ФАС пока не получала обращений по изменению тарифов на прокачку нефти с учетом падения цен

ТАСС12 мая в 12:54

«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти

Rambler News Service12 мая в 07:52

Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья

ТК Звезда12 мая в 07:43

Путин пообещал обсудить приведение транспортных тарифов к ценам на рынке

РИА Новости12 мая в 07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 20:38, Ашберн

Комментарии

Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
78
Футбол

Андрей Аршавин рассказал, как «Зенит» обыграл «Марсель» в 2008 году

Напомним, в мае «Зенит» создал специальный раздел на сайте клуба –там проходят трансляции ключевых матчей победного Кубка УЕФА-2007/08.
Петербургский дневник 17:36
Общество

Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции

Российская газета вчера в 22:15
15
Технологии

В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
24
Шоу-бизнес

«Будь что будет»: Сенчукова и Рыбин вынуждены продать теплоход

Kleo.ru 03:49
1
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
996
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
349
Футбол

Антон Миранчук отреагировал на уход Семина

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера команды.
Газета.Ru 13:36
Политика

Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей

Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей.
Российская газета 19:00
20
Происшествия

Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной

"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
34
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия 11:48
269
Общество

Новый мост через Зею начнут строить с левого берега круглосуточно

ИА Порт Амур 00:12
3
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
105
Общество

В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы

В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости 19:43
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Газета.Ru вчера в 14:05
2
Общество

Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
ЧС-ИНФО 05:21
18
Экономика

Вице-премьер Гурулёв намерен загрузить работой читинский пеллетный завод

ТОР «Забайкалье» создана в 2019 году, первым его резидент – пеллетный завод – 1 мая. На заводе открыто 16 рабочих мест.
Чита.Ру 19:26
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
1,6K
Наука

Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток

Pravda.Ru 07:59
14
Происшествия

Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите

В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
91
Энергетика

Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства

California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
Profinance.ru 12 мая в 05:35
4
Происшествия

Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова

Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова Мосгорсуд отменил решение Дорогомиловского районного суда столицы о продлении до 19 сентября срока содержания под стражей адвокату Дагиру Хасавову, который обвиняется в угрозах свидетелю по делу бывших руководителей Дагестана.
Коммерсантъ 11:14
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
1,2K
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
23
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
629
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
314
Общество

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для российских школ

Обновлено в 18:59 Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы российских школ в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 12:02
2,5K
Общество

Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Salt Mag 04:25
2,2K
Шоу-бизнес

Мама Тимати хочет удалить свой аккаунт из соцсети

От всех разговоров и перипетий Симона очень устала и поделилась сегодня с подписчиками на своей странице, что имеет большое желание удалить аккаунт, так как советы, которые она даёт никому не нужны.
Paparazzi.ru 08:13
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное