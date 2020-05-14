Энергетика
Rambler News Service«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти
Глава «Роснефти» подчеркнул, что компания не просит каких-то особых льгот, но приведение в соответствие тарифов в связи с падением цены было бы для «Роснефти» значительным. По его словам, в настоящее время расходы на транспорт нефти составляют 32% от конечной стоимости сырья.
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Президент РФ рассмотрит вопрос приведения транспортных тарифов к ценам на рынке
Моя Москва.онлайн06:07
Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья
ТК Звезда12 мая в 07:43
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Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции
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Коммерсантъ 19:26
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Антон Миранчук отреагировал на уход Семина
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В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
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Наша версия 11:48
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Новый мост через Зею начнут строить с левого берега круглосуточно
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«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф
Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
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Общество
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
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Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Газета.Ru вчера в 14:05
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Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
ЧС-ИНФО 05:21
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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
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Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства
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Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова
Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова Мосгорсуд отменил решение Дорогомиловского районного суда столицы о продлении до 19 сентября срока содержания под стражей адвокату Дагиру Хасавову, который обвиняется в угрозах свидетелю по делу бывших руководителей Дагестана.
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
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Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для российских школ
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