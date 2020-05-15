Экономика
ТАСС«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле
"Роснефть" полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле и вышла из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия, заявил глава компании Игорь Сечин.
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с чего всё началось
Компания полностью прекратила деятельность в стране и вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти на её территории, говорится 15 мая в сообщении на официальном сайте.Фонтанка.Ру04:50
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"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен.
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
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