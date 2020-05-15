с чего всё началось

"Роснефть" полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле и вышла из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия, заявил глава компании Игорь Сечин.

Футбол Федун прокомментировал решение РФС возобновить сезон РПЛ В пятницу исполком РФС объявил, что турнир возобновится 21 июня. Матчи будут проходить до 22 июля.

Фигурное катание Трусова объяснила переход к Плющенко и поблагодарила Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 2

Шоу-бизнес Каменских и Потап выпустили романтичный клип Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом выпустила музыкальный клип.

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 724

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 240

Происшествия Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства. 235

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 23

Единоборства Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета". 14

Общество Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса Лекарственный препарат «Мефлохин» полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции.

Происшествия Коронавирус в Саратове: скончались еще четыре человека Семь человек с начала эпидемии скончались от коронавируса. Еще у 24 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии. 7

Путешествия Выдача туристам ваучеров вместо денег может быть узаконена только для отмененных туров по России Вместо денег туроператоры могут выдавать ваучеры, подтверждающие право туриста на предоставление тура в более поздние сроки.

Общество Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса. 592

Общество Стало известно о смене гендиректора РКК «Энергия» Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост, его место займет советник главы Роскосмоса Игорь Озар, рассказал источник в ракетно-космической отрасли. 36

Экономика Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен. 4