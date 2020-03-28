"Роснефть" остановила работу в Венесуэле и начала продавать активы. В результате сделки компания получит пакет собственных акций в размере 9,6 процента. Покупкой активов в Венесуэле занимается компания, полностью принадлежащая российскому правительству.

«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

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