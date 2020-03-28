Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

"Роснефть" остановила работу в Венесуэле и начала продавать активы. В результате сделки компания получит пакет собственных акций в размере 9,6 процента. Покупкой активов в Венесуэле занимается компания, полностью принадлежащая российскому правительству.
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Подробнее о событии

США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти»

ТАСС28 марта в 22:51

«Роснефть» приобрела еще 1,086 млн акций и 325 тысяч GDR в рамках buyback

Интерфаксвчера в 03:26

Что стоит за выходом «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле

Газета.Ru29 марта в 17:16

Юрий Барсуков о том, почему «Роснефти» пришлось уйти из Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 17:54

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

РБК28 марта в 20:43

«Роснефть» продала правительству России венесуэльские активы

Ведомости28 марта в 15:50

«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

РИА Новости28 марта в 16:50
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Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU 12:55
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Слухи о романе: Ирину Шейк заметили на прогулке с Вито Шнабелем

Если слухи подтвердятся, для Шейк – это будет первое серьезное увлечение после расставания с Брэдли Купером (45).
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Последние дополнения для Dead or Alive 6 выйдут в апреле

Токио, 31 марта 2020, 11:36 — REGNUM В апреле Dead or Alive 6 получит два последних DLC (набор загружаемого контента).
REGNUM 04:36
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета вчера в 05:07
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Армия и оружие

Легендарный танк Т-34 празднует свое 80-летие

Танк Победы Т-34 празднует свое 80-летие.
Политическая Экспертиза 13:50
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета 08:37
Здоровье

Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 10:03
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp

Невьянский городской суд Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело по видеозвонку в мессенджере WhatsApp.
Екатеринбург Онлайн 17:59
Общество

Редакторы «Ведомостей» потребовали сменить нового главреда газеты

«Стремительная смена главного редактора и назначение исполняющим обязанности главного редактора и редакционным директором «Ведомостей» людей, чуждых журналистским принципам и корпоративной культуре издания, дестабилизировали коллектив, шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей, пишут редакторы», — отмечают авторы письма.
РБК 08:55
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Экономика

Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей

В случае полного соблюдения указа о нерабочей неделе российский бизнес может потерять около триллиона рублей.
Lenta.ru 17:47
Общество

ФСИН ввела ограничительные меры в СИЗО на территории Москвы

Исключение составил только изолятор № 7 в Капотне.
Вечерняя Москва 07:31
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Известия 14:31
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Российская газета 12:11
Шоу-бизнес

Яна Рудковская высказалась о разводе Джигана и Самойловой

Много шума наделало заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом.
Суть событий 11:30
Общество

В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае

Балтимор, США, 31 марта 2020, 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.
REGNUM 13:09
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 будет недоступен для российских пользователей сервиса PlayStation.
The GEEK 15:53
Финансы

Электронные кошельки попадут под надзор

Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).
Российская газета 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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