Экономика
РИА Новости«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы
"Роснефть" остановила работу в Венесуэле и начала продавать активы. В результате сделки компания получит пакет собственных акций в размере 9,6 процента. Покупкой активов в Венесуэле занимается компания, полностью принадлежащая российскому правительству.
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Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
Шоу-бизнес
Слухи о романе: Ирину Шейк заметили на прогулке с Вито Шнабелем
Если слухи подтвердятся, для Шейк – это будет первое серьезное увлечение после расставания с Брэдли Купером (45).
Игры
Последние дополнения для Dead or Alive 6 выйдут в апреле
Токио, 31 марта 2020, 11:36 — REGNUM В апреле Dead or Alive 6 получит два последних DLC (набор загружаемого контента).
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Армия и оружие
Легендарный танк Т-34 празднует свое 80-летие
Танк Победы Т-34 празднует свое 80-летие.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Здоровье
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Общество
Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp
Невьянский городской суд Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело по видеозвонку в мессенджере WhatsApp.
Общество
Редакторы «Ведомостей» потребовали сменить нового главреда газеты
«Стремительная смена главного редактора и назначение исполняющим обязанности главного редактора и редакционным директором «Ведомостей» людей, чуждых журналистским принципам и корпоративной культуре издания, дестабилизировали коллектив, шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей, пишут редакторы», — отмечают авторы письма.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Экономика
Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей
В случае полного соблюдения указа о нерабочей неделе российский бизнес может потерять около триллиона рублей.
Общество
ФСИН ввела ограничительные меры в СИЗО на территории Москвы
Исключение составил только изолятор № 7 в Капотне.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская высказалась о разводе Джигана и Самойловой
Много шума наделало заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом.
Общество
В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае
Балтимор, США, 31 марта 2020, 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 будет недоступен для российских пользователей сервиса PlayStation.
Финансы
Электронные кошельки попадут под надзор
Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).