Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

"Роснефть" остановила работу в Венесуэле и начала продавать активы. В результате сделки компания получит пакет собственных акций в размере 9,6 процента. Покупкой активов в Венесуэле занимается компания, полностью принадлежащая российскому правительству.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Юрий Барсуков о том, почему «Роснефти» пришлось уйти из Венесуэлы

Коммерсантъ17:54

Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Вести.Ru10:30

«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

РИА Новости28 марта в 16:50

Дональд Трамп намерен сегодня обсудить с Владимиром Путинным ситуацию на нефтяном рынке

Эхо Москвы09:04

США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти»

ТАСС28 марта в 22:51

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

РБК28 марта в 20:43

«Роснефть» приобрела еще 1,086 млн акций и 325 тысяч GDR в рамках buyback

Интерфакс03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Экономика

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Коммерсантъ 14:33
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Происшествия

Из музея в Нидерландах украли картину Ван Гога

ТАСС 09:52
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Общество

Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции

Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество

До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат

Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Московский Комсомолец 18:18
Культура

Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Piter.tv 09:59
Политика

США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

"Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.
Московский Комсомолец 17:23
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Здоровье

В США одобрили применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на поставку в больницы страны миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения коронавирусной инфекции.
Известия 16:51
Шоу-бизнес

Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру вчера в 13:33
Здоровье

Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
TV BRICS 11:57
Энергетика

Польская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
РИА Новости 12:36
Экономика

Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса

Титов выразил уверенность в том, что государству надо предпринимать гораздо более радикальные меры поддержки бизнеса, чтобы предотвратить социальную катастрофу.
РБК 14:38
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу

RuNews24.ru 04:06
Общество

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве

Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:55
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 14:13
Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян стал прадедушкой

Советский и российский юморист Евгений Петросян стал прадедушкой. У одного из сыновей единственной дочери артиста Викторины родился ребенок.
Вечерняя Москва 14:17
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Здоровье

Молодой итальянец рассказал о пережитой тяжелой форме коронавируса

Молодой адвокат из Рима Андреа Наполи сообщил о том, как ему удалось пережить тяжелую форму нового коронавируса.
Вечерняя Москва 15:03
Автоспорт

«Ред Булл» предлагал Квяту и другим пилотам заразиться коронавирусом

По словам советника "Ред Булл" Хельмута Марко, команда предлагала такой вариант восьми юниорам и четырём пилотам "Формулы-1": Максу Ферстаппену; Александеру Албану; Пьеру Гасли; Даниилу Квяту.
Pravda.Ru 07:26
Происшествия

В Петербурге обнаружили троих разносчиков коронавируса

В Петербурге обнаружили троих жителей России, которые приехали из разных уголков нашей страны, но не соблюдали режим самоизоляции.
Петербургский дневник 17:24
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Здоровье

Глава «Склифа»: если карантин будет соблюдать большинство, он не понадобится на месяцы

Директор института Сергей Петриков рассказал ТАСС, как работают врачи и как лечатся пациенты.
ТАСС 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное