Экономика
РИА Новости«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы
"Роснефть" остановила работу в Венесуэле и начала продавать активы. В результате сделки компания получит пакет собственных акций в размере 9,6 процента. Покупкой активов в Венесуэле занимается компания, полностью принадлежащая российскому правительству.
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Экономика
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Общество
Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции
Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Общество
До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат
Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Культура
Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»
На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Политика
США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
"Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Здоровье
В США одобрили применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на поставку в больницы страны миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил жене автомобиль Porsche
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Здоровье
Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам
Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
Экономика
Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса
Титов выразил уверенность в том, что государству надо предпринимать гораздо более радикальные меры поддержки бизнеса, чтобы предотвратить социальную катастрофу.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу
Общество
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Шоу-бизнес
Юморист Евгений Петросян стал прадедушкой
Советский и российский юморист Евгений Петросян стал прадедушкой. У одного из сыновей единственной дочери артиста Викторины родился ребенок.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Здоровье
Молодой итальянец рассказал о пережитой тяжелой форме коронавируса
Молодой адвокат из Рима Андреа Наполи сообщил о том, как ему удалось пережить тяжелую форму нового коронавируса.
Автоспорт
«Ред Булл» предлагал Квяту и другим пилотам заразиться коронавирусом
По словам советника "Ред Булл" Хельмута Марко, команда предлагала такой вариант восьми юниорам и четырём пилотам "Формулы-1": Максу Ферстаппену; Александеру Албану; Пьеру Гасли; Даниилу Квяту.
Происшествия
В Петербурге обнаружили троих разносчиков коронавируса
В Петербурге обнаружили троих жителей России, которые приехали из разных уголков нашей страны, но не соблюдали режим самоизоляции.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Здоровье
Глава «Склифа»: если карантин будет соблюдать большинство, он не понадобится на месяцы
Директор института Сергей Петриков рассказал ТАСС, как работают врачи и как лечатся пациенты.