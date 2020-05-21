с чего всё началось

Компания «Роснефть» потребовала от РБК возместить репутационный вред, нанесенный публикацией с заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"». Истец оценил ущерб в рекордные для медиарынка 43 млрд руб.

Общество Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса. 28

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 434

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1K

Здоровье Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра. 13

Футбол Ещё больше оптимизма: футбол возвращается на Украину После паузы, которая растянулась практически на два месяца, большой футбол возвращается на Украину.

Армия и оружие Тихоокеанский флот получит больше десятка новых кораблей в 2020 году Тихоокеанский флот (ТОФ) в текущем году получит порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения.

Шоу-бизнес Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.

Шоу-бизнес Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад. 7

Происшествия Под Хасавюртом спецназ начал преследование группы боевиков В Дагестане сотрудники правоохранительных органов приступили к преследованию группы боевиков, которые были обнаружены в ночь на 22 мая в Хасавюртовском районе республики. 1

Шоу-бизнес Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына Светланы Моргуновой Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса.

Наука Исследователи обнаружили ген худобы Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек. 1

Наука Ученые выяснили, что плоское зеркало может фокусировать свет Ученые придумали, фокусировать свет с помощью плоского зеркала, что раньше казалось невозможно, и экспериментально его доказали.

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 159

Кино Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажет HBO Max После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным. 4