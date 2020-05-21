Экономика

Adindex.ruAdindex.ru«Роснефть» приписала заголовку РБК ущерб на 43 млрд рублей

Компания «Роснефть» потребовала от РБК возместить репутационный вред, нанесенный публикацией с заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"». Истец оценил ущерб в рекордные для медиарынка 43 млрд руб.
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с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением
, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).
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