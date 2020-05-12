Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаРоснефть приступила к бурению на проекте «Восток Ойл» в Арктике

Компания «Роснефть» начала бурение поисково-разведочных скважин на проекте «Восток Ойл» на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Роснефти Игорь Сечин.
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«Роснефть» приступила к поисково-разведочному бурению в рамках «Восток Ойл»

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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