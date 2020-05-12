Компания «Роснефть» начала бурение поисково-разведочных скважин на проекте «Восток Ойл» на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Роснефти Игорь Сечин.

Роснефть приступила к бурению на проекте «Восток Ойл» в Арктике

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