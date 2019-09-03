Экономика
ТАСС«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении "Роснефти".
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с чего всё началось
«[Мы] считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями <…> в его адрес», — заявили в «Роснефти».Daily Storm02:28
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«Роснефть» призвала руководство «Транснефти» извиниться перед Герхардом Шредером
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