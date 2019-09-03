с чего всё началось

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении "Роснефти".

Происшествия Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Политика Чиновницу из Тулуна отстранили от работы Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.

Единоборства До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.

Происшествия Испания задержала россиянина на американской яхте с 800 кг кокаина На борту находилось трое моряков и 800 килограмм кокаина. Как сообщается, задержание было произведено в рамках спецоперации.

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.

Экономика «Денежная подушка» государства показала рекордный рост Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.

Финансы Рубль растёт к евро на открытии торгов На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры.

Футбол Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего ребенка Объявление о переходе защитника Давиде Дзаппакосты из лондонского «Челси» в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.

Здоровье Роспотребнадзор перечислил способы профилактики гриппа Специалисты Роспотребнадзора уверены, что лучшей профилактикой от гриппа является вакцинация.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Происшествия В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

Происшествия Количество жертв взрыва в Кабуле достигло 16 человек Количество погибших в результате мощного взрыва, произошедшего в понедельник в Кабуле, достигло 16 человек, ещё примерно 100 человек пострадали.

Происшествия Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.

Здоровье Минтруд выпустил дорожную карту по реформированию ПНИ В документе предлагается проанализировать ситуацию в этой сфере, проработать меры социальной и финансовой поддержки, чтобы за пациентами с психическими расстройствами ухаживали дома родственники, создавать условия для тренировочного сопровождаемого проживания, а также развивать институт приемных семей для одиноких пациентов.

Политика Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.

Политика WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Происшествия На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.