с чего всё началось

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении "Роснефти".

Общество Facebook может перестать показывать лайки Ранее сообщалось, что соцсеть Instagram перестала показывать лайки.

Политика В Израиле раскритиковали Польшу за игнорирование Холокоста Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Происшествия В Забайкалье утонул военный инструктор в танке Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".

Политика Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

Общество Пользователи выложили в сеть видео урагана «Дориан» Разрушительный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова. Пользователи сети выкладывают кадры со стихийным буйством природы.

Здоровье 17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Общество В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.

Шоу-бизнес Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.

Политика «Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Слуцкий подсчитал, сколько шагов он делает за матч «Витесса» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий представил инфографику своей активности в последнем матче чемпионата Нидерландов.

Общество Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования.

Игры Ужасы на гигантском космическом корабле: вышел тизер Negative Atmosphere По сюжету главный герой — доктор Сэмюэл Эдвардс оказывается на «гигантском» космическом корабле «Русанов», который столкнулся с проблемой неизвестной эпидемии.

Политика Глава Златоуста отправлен в отставку Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.

Происшествия Светлана Пелиева вспоминает дни теракта в бесланской школе Сняты фильмы, написаны книги, известны истории каждого выжившего и каждого погибшего в бесланской школе.

Политика Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.