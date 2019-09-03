Экономика
Ведомости«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, говорил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другую цифру – 5 млн т нефти. Из сообщения «Роснефти» следует, что нефтяная госкомпания солидарна с оценкой белорусской стороны.
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с чего всё началось
«[Мы] считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями <…> в его адрес», — заявили в «Роснефти».Daily Storm02:28
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«Транснефть» отреагировала на инициативу Шрёдера по контролю качества нефти
Rambler News Service31 августа в 09:20
«Роснефть» призвала руководство «Транснефти» извиниться перед Герхардом Шредером
Эхо Москвывчера в 20:47
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Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до третьей категории. Об этом сообщает национальный центр США по слежению за ураганами.
РБК 02:47
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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Культура
Розенбаум сообщил о своем состоянии после госпитализации
Ранее продюсер певца Белла Купсина сообщила РБК, что Розенбаум перенес плановую операцию. О госпитализации певца писал Telegram-канал Baza.
РБК 02:57
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «В школе была уродом»
36-летняя Анна Седокова по праву носит статус секс-символа. Она может похвастаться кукольными чертами лица и весьма пикантными формами тела.
StarHit.ru 00:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына
Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.
Пятый канал вчера в 16:22
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Авто
Фотошпионы засняли новый Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 05:11
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Происшествия
Подросток в Усть-Куте напал на сверстника возле школы с ножом
Трагедия произошла на улице Дзержинского, недалеко от одной из школ Усть-Кута, 2 сентября.
КП - Иркутск вчера в 23:13
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Общество
Сквер в Екатеринбурге, где планировался храм, переведут в земли общего пользования
Сквер на Октябрьской площади Екатеринбурга, где собирались возводить храм святой Екатерины, получит статус «земли общего пользования».
Политика Сегодня 03:33
Происшествия
Пять человек погибли и десятки пострадали при взрыве в Кабуле
По меньшей мере пять человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва в Кабуле, передаёт TOLOnews со ссылкой на данные МВД Афганистана.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами
Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры.
ТАСС 02:39
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Финансы
Российский рынок открылся слабым ростом индексов
Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.
Интерфакс вчера в 03:31
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Баскетбол
Сборная России по баскетболу одержала вторую победу подряд на ЧМ-2019
Vprognoze.ru вчера в 17:10
Происшествия
У бывшего министра Абызова нашли кипрский офшор для махинаций
Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины Инну Пикалову, она может стать ключевым фигурантом уголовного дела Михаила Абызова, экс-министра по вопросам открытого правительства.
Lenta.ru 03:29
Политика
На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС вчера в 20:01
Политика
Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из комы
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков вышел из комы после инсульта, сообщила в Facebook его дочь Марина Мешкова.
ForPost 02:20
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила, что развелась с мужем
Экс-прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская подтвердила, что развелась с мужем.
Ридус вчера в 12:18