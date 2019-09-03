с чего всё началось

Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, говорил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другую цифру – 5 млн т нефти. Из сообщения «Роснефти» следует, что нефтяная госкомпания солидарна с оценкой белорусской стороны.

Финансы Рубль растёт к евро на открытии торгов На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до третьей категории. Об этом сообщает национальный центр США по слежению за ураганами.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Культура Розенбаум сообщил о своем состоянии после госпитализации Ранее продюсер певца Белла Купсина сообщила РБК, что Розенбаум перенес плановую операцию. О госпитализации певца писал Telegram-канал Baza.

Шоу-бизнес Анна Седокова: «В школе была уродом» 36-летняя Анна Седокова по праву носит статус секс-символа. Она может похвастаться кукольными чертами лица и весьма пикантными формами тела.

Шоу-бизнес Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Общество Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.

Авто Фотошпионы засняли новый Nissan Patrol В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.

Происшествия Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Происшествия Пять человек погибли и десятки пострадали при взрыве в Кабуле По меньшей мере пять человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва в Кабуле, передаёт TOLOnews со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Общество Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры.

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Финансы Российский рынок открылся слабым ростом индексов Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.

Происшествия В Забайкалье утонул военный инструктор в танке Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Происшествия У бывшего министра Абызова нашли кипрский офшор для махинаций Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины Инну Пикалову, она может стать ключевым фигурантом уголовного дела Михаила Абызова, экс-министра по вопросам открытого правительства.

Политика На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро.

Армия и оружие В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Политика Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из комы Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков вышел из комы после инсульта, сообщила в Facebook его дочь Марина Мешкова.