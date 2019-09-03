с чего всё началось

В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".

Политика Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.

Происшествия СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здоровье В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.

Общество Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа» 44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.

Кино Умерла народная артистка Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».

Политика Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.

Финансы От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.

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Экономика ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков ФАС в апреле 2019 года утвердила предельные тарифы, но они так и не заработали: в августе Госдума приняла поправки о переносе срока действия закона на 1 января 2020 года.

Общество В Москве почтят память жертв террористического акта в Беслане В 13:00 мск перед Аланским подворьем состоится акция памяти, где присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта.

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Общество Аэропорт «Пулково» рассчитывает на статус «открытого неба» По словам Леонида Сергеева, гендиректора компании «ВВСС», которая управляет аэропортом, статус «открытого неба» даст возможность «Пулково» привлечь к полетам в Петербург и из Петербурга новые иностранные авиакомпании, прежде всего лоукостеров.

Происшествия Умерла 19-летняя россиянка, утонувшая в турецком бассейне 19-летняя студентка из Москвы, которая впала в кому после купания в бассейне турецкого отеля, умерла.

Политика Оппозиционеры штурмуют парламент Грузии Грузинские оппозиционеры штурмуют здание парламента, пишет «Взгляд».