с чего всё началось

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении "Роснефти".

Политика Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17 Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.

Футбол Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв сделки по переходу нападающего чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.

Гаджеты AI-Benchmark: Honor 20S лидирует в списке самых быстрых смартфонов Устройство успело возглавить рейтинг самых быстрых смартфонов на базе однокристальной системы Kirin 810.

Происшествия Американский подросток застрелил пятерых членов своей семьи Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в США застрелил пятерых членов своей семьи, выбросил пистолет и вызвал полицию.

Авто Comtrans 2019: DAF показал новые грузовики CF и XF DAF CF и XF нового поколения получили моторный тормоз Paccar, в результате чего максимальная тормозная мощность двигателя увеличилась вдвое, до 340 кВт.

Происшествия Прокуратуру попросили проверить задержание журналиста Азара Столичный уполномоченный по правам детей Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара, из-за чего его двухлетняя дочь осталась одна в незапертой квартире.

Происшествия Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.

Политика Зеленский пообещал сохранить иммунитет депутатам Рады Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады не понесут ответственность за политические решения и голосования в случае снятия неприкосновенности.

Политика Путин заключил с Монголией бессрочный Договор о дружбе Президенты России и Монголии - Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга - подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.

Политика Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.

Армия и оружие Разведывательный катер на воздушной подушке прошел испытание на Волге В ходе специальных учений в Самарской области был впервые применен амфибийный разведывательный катер на воздушной подушке ИРК.

Происшествия СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла 19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Авто Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10 Компания Hyundai представила хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.

Общество Названы самые опасные города России Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.

Экономика Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.

Происшествия В Испании скончался после кастинга начинающий порноактер Начинающий актер фильмов для взрослых ушел в мир иной сразу после проб, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.