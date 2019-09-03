с чего всё началось

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Происшествия Два самолета столкнулись в «Шереметьево» Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».

Политика Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Кабинет психологический разгрузки для врачей открылся в ГКБ №15 "Открылся кабинет психоэмоциональной разгрузки для сотрудников клиники для решения проблем, связанных с профессиональным и эмоциональным выгоранием, а также стрессом", – рассказали в департаменте здравоохранения столицы.

Общество Диетолог назвала лучший перекус для школьников На обед диетолог рекомендует детям рыбу, мясу, птицу в мягких кусочках без костей или хрящевой ткани, овощные гарниры и крупы.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Экономика Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Шоу-бизнес Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Футбол Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.

Политика Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Экономика Медведев определил три направления развития рынка жилья Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Транспорт На оранжевой ветке метро произошел сбой Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Кино Скончалась актриса Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.

Происшествия Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.

Общество Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Теннис Медведев, Хачанов и Рублев сыграют на «Кубке Кремля» Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют на "Кубке Кремля", сообщает пресс-служба турнира.

Происшествия Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.

Экономика Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.