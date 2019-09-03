Политика

ТАССТАСС«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении "Роснефти".
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
«[Мы] считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями <…> в его адрес», — заявили
 в «Роснефти».
Daily Storm02:28

Подробнее о событии

«Роснефть» потребовала от «Транснефти» принести извинения Шрёдеру

Интерфакс00:29

«Роснефть» опровергла обвинения «Транснефти»

Газета.Ru01:23

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

ТАСС01:13

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

Коммерсантъ08:33

«Роснефть» призвала руководство «Транснефти» извиниться перед Герхардом Шредером

Эхо Москвывчера в 20:47

«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером

РБКвчера в 20:00

«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером

Ведомостивчера в 18:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Наука

Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак

Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.
N+1 10:58
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Политика

Экс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира

REGNUM 14:20
Политика

ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверит законность инициативы оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование».
Коммерсантъ 11:26
Футбол

Женская сборная России разгромила Эстонию в матче отбора ЧЕ-2021

РИА Новости 14:12
Политика

Лукашенко передали проект по интеграции Белоруссии и России

Проект программы по развитию интеграции Белоруссии и России передан президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Rambler News Service 09:46
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Экономика

Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до пяти человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до пяти человек.
РБК вчера в 20:04
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал

Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.
RT на русском 15:30
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Авто

Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях

Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Хоккей

КХЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Вести.Ru 14:57
Спорт

Скончался трехкратный олимпийский чемпион

Lenta.ru 14:39
Единоборства

Порье перед боем с Нурмагомедовым назвал себя неоспоримым чемпионом

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, обладающий титулом временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, назвал себя неоспоримым чемпионом перед боем с обладателем регулярного титула, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 15:10
Футбол

Ван Дейк развил самую высокую скорость в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк показал самую высокую скорость в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает Squawka.
Чемпионат 15:28
Армия и оружие

Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Происшествия

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Происшествия

В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия

Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани

Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.
ТАСС 11:34
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Здоровье

В Астрахани скоро откроется еще один центр диализа

Пункт А 14:00
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

"В городе Латакия слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких БПЛА, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы Хмеймим", - передает телеканал Ikhbariya.
РИА Новости 14:54
Общество

Walmart сократит продажу боеприпасов

Американская торговая сеть Walmart прекратит продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей.
ТАСС 14:01
Политика

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

ТАСС 11:23
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Происшествия

Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа

Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное