с чего всё началось

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении "Роснефти".

Наука Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Происшествия В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25 Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверит законность инициативы оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование».

Политика Лукашенко передали проект по интеграции Белоруссии и России Проект программы по развитию интеграции Белоруссии и России передан президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Происшествия В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Единоборства Порье перед боем с Нурмагомедовым назвал себя неоспоримым чемпионом Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, обладающий титулом временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, назвал себя неоспоримым чемпионом перед боем с обладателем регулярного титула, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Футбол Ван Дейк развил самую высокую скорость в Лиге чемпионов сезона-2018/19 Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк показал самую высокую скорость в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает Squawka.

Армия и оружие Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.

Происшествия На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.

Происшествия В Турции девочка из России утонула в бассейне Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Происшествия Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Армия и оружие ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим "В городе Латакия слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких БПЛА, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы Хмеймим", - передает телеканал Ikhbariya.

Общество Walmart сократит продажу боеприпасов Американская торговая сеть Walmart прекратит продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей.

Общество Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.